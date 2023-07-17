شاهد.. آخر تطورات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط.

ويأتي ذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى جميع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراضا شاملا لكافة المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة بعدد ١٠ قرى بمركز دمياط والتى ستتضمن مشروعات خدمية بكافة القطاعات ، و ناقشت " المحافظ " موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه و صرف صحى و كذلك مجمعات حكومية وزراعية..

وأكدت محافظ دمياط على سرعة الانتهاء من الدراسات والمعاينات المطلوبة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة على إعطاء الأولوية لمشروعات المرافق ، لافتة الى ان المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومي العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى.