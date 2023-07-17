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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تساهم في الترويج..هشام إبراهيم: دخول شركة بلاك روك العالمية للسوق المصري إعلاء لاقتصادنا..فيديو

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن شركة بلاك روك العالمية عملاق اقتصادي على مستوى العالم.

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وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شركة بلاك روك العالمية تعتمد على أسلوب يتماشى مع قرارات الدولة المصرية الجديدة"، لافتا: "ستفيد مصر استثماريا بشكل كبير".

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة،: " شركة بلاك روك العالمية ستساهم في الترويج للاستثمار في مصر حول العالم".

وأوضح إبراهيم: "دخول شركة بلاك روك العالمية للسوق المصري إعلاء لاقتصادنا"، لافتا: "مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في سوق الطاقة المتجددة.. ومصر تحتاج إلى عمالقة الاستثمار على مستوى العالم في أسواق الطاقة المتجددة".

واسترسل الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة،: "قمة المناخ ساهمت في جذب استثمارات أجنبية لمصر"، موضحا: "مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين الأجانب".

ولفت: "شركة بلاك روك العالمية تدير حجم أصول هائلا.. والصندوق السيادي في مصر جذب شركة بلاك روك العالمية والعملاقة، كما الصندوق السيادي في مصر يتحدث بلغة دولة".

هشام إبراهيم بلاك روك الصندوق السيادى الدكتور هشام إبراهيم الترويج للاستثمار الترويج للاستثمار في مصر

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