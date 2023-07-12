عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء لمسئولي "بلاك روك": نتطلع لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية. 

ويأتي ذلك بحضور جوردن فريزر، العضو المنتدب بشركة "بلاك روك"، و إيميلي فليتشر، مديرة الصناديق بقطاع الأسواق الناشئة في شركة "بلاك روك"، و/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء، عن ترحيبه بمسئولي الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أتمنى أن تُتاح أمامكم الفرصة للتجول في العاصمة الإدارية لتروا بأنفسكم ما تم إنجازه هنا في غضون 6 سنوات فقط.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بشركة "بلاك روك" التي تعد واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم، من خلال محفظتها الاستثمارية التي تتخطى 9 تريليونات دولار.

وأعرب "مدبولي" عن تقديره لزيارة مسئولي الشركة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة مهمة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا: "أولويتنا خلال الفترة الحالية هو تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وأضاف: نعمل الآن على مسارين متوازيين، الأول هو برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الشركات العامة من حصص ملكيتها في العديد من الشركات لصالح المستثمرين من القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا الصدد أعلنا بالفعل أمس عن نتائج العام الأول من هذا البرنامج، إذ تم التخارج من حصص في شركات حكومية بقيمة نحو 2 مليار دولار، وهناك المزيد من الشركات قيد الطرح".

وتابع أن المسار الثاني الذي نمضي فيه بالتوازي مع ما ذكرته سلفًا هو منح جميع الحوافز المُمكنة للقطاعات المختلفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذه القطاعات، مثل الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والزراعة، وغيرها من القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشاد جوردن فريزر، العضو المنتدب لشركة "بلاك روك"، ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، قائلًا إن الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر شجعتنا أكثر على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال هنا في السوق المصرية.

وقال إن هذه الزيارة الخارجية مُخصصة لمصر فقط، لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلاد بعد الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية.

كما أثنى "فريرز" على السرعة التي تخطو بها مصر كسوق ناشئة، في ظل الظروف الحالية، موضحًا كذلك أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر هي خطوات سريعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض "فريزر" تصورات "بلاك روك" للاستثمار في مصر، من خلال عرض بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتطرق العضو المنتدب للشركة إلى الحديث عن آليات جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في سوق الأسهم.

وفي غضون ذلك، أشار كريم عوض إلى أن شركة إدارة الأصول العالمية لديها رغبة حقيقية في العمل في مصر، ومن أجل هذا وضعت على جدول أعمالها زيارة أبرز المسئولين المعنيين بالملف الاقتصادي، فهم لديهم برنامج لزيارة محافظ البنك المركزي، ومسئولى صندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

ترشيحاتنا

عاصمة عربية ضمن المناطق الأكثر حرارة في العالم.. تعرف عليها

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

التعليم تكشف حقيقة تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ