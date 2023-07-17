لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات الرطوبة العالية؟، سؤال يشغل بال المصرين خاصة في هذه الأيام مع ارتفاع معدلات الرطوبة التي تجعلنا نشعر بارتفاع دراجات الحرارة بمقدار درجتين إلى 3 درجات.

أجابت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن السؤال الذي بال المصريين موضحة أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد الجسم.

وأكملت هيئة الأرصاد أنه عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيحدث التعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.

وتابعت هيئة الأرصاد أن "المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

استمرار الموجة الحارة

واستمرت الموجة الحارة، اليوم الاثنين، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة .

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أن تستمر الموجة الحارة طقس غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023؛ وسوف نشهد درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع الرطوبة في الجو، وتسود الأجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة، نتيجة تأثير مرتفع القبة الحرارية على الجو.