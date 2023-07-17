وزارة الأوقاف تحدد موعد تسليم أوراق الناجحين في مسابقة العمال 2022

ناشدت وزارة الأوقاف ، العمال الناجحين في مسابقة العمال 2022م الذين تحدد لهم يوم الخميس 20/ 7/ 2023م والأحد 23/ 7/ 2023م لتقديم أوراقهم بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة الحضور في موعدهم المحدد لتسليم أوراقهم، مرحبين بهم يومي الخميس 20/ 7/ 2023م والأحد 23/ 7/ 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد إجراءات تسلم العمل

أولًا : المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- عدد أربع صور شخصية حديثة.

12- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

13- ملف لحفظ المستندات.

مواعيد تسليم الأوراق لمعرفتها كاملة من هنا