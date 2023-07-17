أرقام نحققها لأول مرة في التاريخ.. متحدث الكهرباء يفجر مفاجأة بشأن زيادة الأحمال

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر تصل لذروة الأحمال الكهربائية لم تصل إليها على مر التاريخ، إذ تخطى الحمل 34650 ميجا وات، وهذا حمل لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، لافتا إلى أن مصر في الماضي كان أكثر إنتاجية قادرة على إخراجها 24 ألف ميجا وات، وهو ما كان ينتج عنه الظلام الكبير في العديد من المدن، والآثار السلبية كانت على الجميع.

متحدث الكهرباء: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن بعض شبكات الكهرباء كانت تشهد تهالك واضح، إذ أن صعيد مصر والمناطق البعيدة عن محطات الإنتاج كانت تعاني من نقص في الكهرباء وعدم استقرار، "مكنش حد يقدر يشغل أجهزة كهربائية خاصة في الصيف واستخدام الكثيرين للمروحة والتكييف والمبرد وغيره، ونتج عنه زيادة في الأحمال".

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن القيادة السياسية الحالية اهتمت بشكل كبير بملف الكهرباء الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في مصر، لافتا إلى أن مصر نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي من الكهرباء فضلا عن احتياطي يتخطى 10 ألاف ميجا وات، فضلا عن استقرار في التغطية الكهربائية على مستوى الجمهورية رغم الأحمال الكبيرة على الشبكة، فضلا عما يتم تصديره من كهرباء للدول المرتبطة بها مصر كهربائيا مثل ليبيا والأردن والسودان.