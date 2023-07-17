رسائل تهديد لبعض اللاعبين| ميدو يكشف سبب انفعال أوسوريو بعد مباراة فاركو

علق أحمد حسام ميدو، على تصريحات خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، بعد لقاء فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سبب انفعال أوسوريو وظهوره بشكل مختلف في مؤتمر مباراة فاركو، أن الجهاز الفني المعاون في الزمالك اجتمع مع خوان كارلوس أوسوريو وأظهروا له رسائل التهديد التي وصلت لهم حال عدم رحيلهم عن الزمالك".



أضاف: "في لاعيبة معينة وصلها تهديدات في رسائل خاصة حال تجديد عقدهم مع الزمالك، وكأن التواجد في الزمالك أصبح جريمة، الناس دي هدفهم الأول والأساسي إن الزمالك يقع".



واختتم: "لما يجي واحد يروح شغله وهو مهدد قبل مباريات مهمة فكدة احنا وصلنا بالرياضة لفين؟ هل ده مناخ صحي؟ اللي بيحصل ده حرام".

