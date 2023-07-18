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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا احتياطي 6 أشهر.. رد التموين على انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

القمح
القمح

قلل الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، من تأثيرات انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، قائلاً : " بوجه عام  من السابق لأوانه أن نحكم على هذا الامر  لان أي اضطرابات تحدث في سلاسل الامداد بشكل سلبي  يكون لها اثر  على الأسعار وحدث  زيادة في أسعار الاقماح   على شاشات  البورصات العالمية    بنسبة 2.7%  ".

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وأضاف عشماوي، لبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، أن  الكثير من الدول عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا تحسبا لخروج روسيا من اتفاق تجميد الحبوب.


وأكد أن مصر ومنذ  جائحة كورونا  استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب  سلاسل الامداد  وحتى  الحرب الروسية الأوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي  من   السلع  وزيادة السعات  الاستيعابية،  قائلاً : " -مصر حالياً  لديها احتياطات أمنة من عدد من السلع   الاستراتيجية  على رأ سها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة اشهر ".


واصل : " الامر الثاني تنويع  سلاسل الامداد بلغت  22 منشأ وكان في وقت كورونا   تركز في  أسواق القمح   من  روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والان لدينا تنوع   في إمدادات في مصادر لأقماح منذ  أزمة  كوفيد 19".


أتم : " استوعبنا درس أن يكون لدينا احتياطات أمنة وسعات تخزينية    كبير لاستيعاب  تلك الاحتياطات.

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