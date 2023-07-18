الفنان محمد أبو داوود: عادل إمام بيحبني ويقتنع برأيي دائما

كشف الفنان محمد أبو داوود، عن أكثر المواقف التي استفاد فيها بخبرته كمخرج، قائلا : كانت حين طلبه الفنان عادل إمام ليحل بديلا للراحل مصطفى متولي في مسرحية "بودي جارد".



ذكر محمد أبو داوود، لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أن عادل إمام طلب منه أن يشارك في المسرحية بنفس الشخصية التي قدمها مصطفى متولي، على أن يكون ظهوره الأول في اليوم التالي، وهو أمر صعب على أي ممثل، لكنه قبله من أجل عادل إمام.

وتابع محمد أبو داوود، انه عملت معاه أول فيلم في حياتي وهو فيلم " أمهات في المنفى " ثم "غريب في بيتي" ورغم أن الاخير كان مشهد صغير لكني بصيت أني قدام نور الشريف وسعاد حسني ولم ألتقي به مجدداً إلا وقت فيلم الارهابي ".



وكشف عن أن عادل أمام كان يحبه ويقتنع بأرائه جيداً ويحترمها، قائلاً : الفنان القدير عادل إمام كان بيحبني وكان في ساعات بيزنقني في أدوار زي مورجان أحمد مرجان مثلاً وكان عارف أني عصبي ولو إختلفنا في وجهات النظر من السهل يمشيني ولكن عمره ماحصل لانه بيحبني ومقتنع بأرائي لانه عارف أني مش مجامل وأنا كنت زي " المدب.