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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معتدل رطب ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18 يوليو

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الإدارية 39 26
6 أكتوبر 38 27
بنهــــا 38 27
دمنهور 36 25
وادي النطرون 39 25
كفر الشيخ 37 27
المنصورة 38 27
الزقازيق 39 26
شبين الكوم 38 27
طنطا 38 27
دمياط 35 27 
بورسعيد 36 24
الإسماعيلية 40 25
السويس 39 26
العريش 36 24
رفح 35 24
رأس سدر 40 27
نخل 40 20
كاترين 37 18
الطور 36 26
طابا 38 27
شرم الشيخ 42 30
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 32 25
السلوم 37 23
سيوة 41 23
رأس غارب 41 28
الغردقة 42 29
سفاجا 41 29
مرسى علم 40 28
شلاتين 40 27
حلايب 37 29
أبو رماد 38 28 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 27
المنيا 41 27
أسيوط 42 28
سوهاج 42 27
قنا 43 28
الأقصر 43 28
أسوان 44 30
الوادي الجديد 45 28
أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 33
المدينة المنورة 46 34 
الرياض 46 30
المنامة 42 35
أبوظبي 42 31
الدوحة 44 35
الكويت 50 29
دمشق 40 22
بيروت 32 27
عمان 36 21
القدس 35 22
غزة 32 25
بغداد 46 30
مسقط 35 33
صنعاء 31 17
الخرطوم 41 31
طرابلس 34 25
تونس 40 25
الجزائر 38 26
الرباط 29 20
نواكشوط 30 24


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 32 15
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 36 27
نيودلهي 33 28
جاكرتا 34 23
بكين 33 22
كوالالمبور 34 25
طوكيو 38 27
أثينا 36 26
روما 39 23
باريس 27 14
مدريد 39 24
برلين 27 14
لندن 22 13
مونتريال 29 18
موسكو 28 17
نيويورك 32 23
واشنطن 34 21
أديس أبابا 22 13

 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة

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