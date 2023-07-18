الفنان العراقي عمر اليوزبكي يشارك في العرض المسرحي في حته تانية خالص

يشارك الفنان العراقي عمر اليوزبكي حاليا في بروفات العرض المسرحي " في حته تانية خالص"، والذي من المقرر عرضه نهاية الشهر الجاري علي مسرح جراند طيبة ، إخراج سامح بسيوني، وإنتاج تركواز كاستينج ستوديو أحمد تمام ، والعرض نتاج الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل ، وتعلن تفاصيل كاملة خلال أيام وقبل افتتاحه نهاية يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن الفنان العراقي عمر اليوزبكي شارك في عدد من الأعمال المتميزة منها " ليلة السقوط " الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٣، والمسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، إضافة إلي مشاركته في مسلسل " المتمرد " الذي حقق نجاحا واسعا في العراق ، وعرض أيضا في موسم رمضان ٢٠٢٣، من إخراج يزن أبو حمده.

وعبر اليوزبكي عن سعادته بمشاركته بالتمثيل مع النجم طارق لطفي في مسلسل " القاهرة كابول " للمخرج حسام علي، الذي عرض في موسم رمضان ٢٠٢٢، وهو العمل الذي يعد نقطة تحول في مساره كممثل ، فضلا عن مشاركته في مسلسل " حكايات بنات " الجزء الرابع للمخرج مصطفى أبو سيف.

يذكر أن الفنان العراقي عمر اليوزبكي درس التمثيل في العديد من الورش التدريبية ، ومنها ورشة الفنانة مروة جبريل ، ورشة تركواز ستديو بإشراف الكاستنج دايركتور أحمد تمام .