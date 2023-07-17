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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعادة افتتاح مسرح السامر.. تكريم حمدي الوزير بحضور وزيرة الثقافة

تكريم حمدي الوزير
تكريم حمدي الوزير

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسرح ‏السامر بالعجوزة، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره وذلك بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الفنان حمدي الوزير بصفته واحد من كبار الفنانين الذين شاركوا فى مسيرة السامر المسرحية منذ بدايته ودوره كمخرج وممثل شارك فى عدد كبير من عروض السامر والثقافة الجماهيرية بشكل عام .

 

أعمال حمدي الوزير 

قدم حمدي الوزير كمخرجا عدد كبير من العروض المسرحية ما يقارب 
ثلاثون عرضا مسرحيا مثل "  أه ياليل يا قمر ، الزوبعة ، حسان وكلمة الموال ، مدد يا قناوي ،  سيف الله   " وغيرها من نصوص مسرحية لعدد كبير من كبار الكتاب مثل نجيب سرور و محمد أبو العلا السلامونى ، محمود دياب و غيرهم من كبار من المؤلفين  هذا بالاضافة الى عروض مسرحية هامة قدمها كممثل على المسرح. 

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني مسرح السامر حمدي الوزير

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