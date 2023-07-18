خدعونا.. موظفون سابقون في تويتر أفريقيا: الشركة تركتنا دون مكافأة خدمة

كشف موظفون سابقون في شركة تويتر بأفريقيا "Twitter Africa" أنهم لم يحصلوا على أية تعويضات لنهاية الخدمة ، وذلك منذ تسريحهم من الشركة وفقا لقرار مالك تويتر، إيلون ماسك بتخفيض أكثر من 50 % من إجمالي موظفي الشركة.

وقالت عدة مصادر لشبكة CNN الأمريكية إن الموظفين السابقين في تويتر أفريقيا وافقوا في أواخر شهر مايو الماضي على عرض الشركة بالحصول على تعويضات نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر ، وتكلفة إعادة الموظفين الأجانب إلى دولهم والنفقات القانونية المتكبدة أثناء المفاوضات مع الشركة ، إلا إنهم لم يتلقوا الأموال أو أي اتصالات من الشركة.

وقال موظف سابق في "Twitter Africa" لـ CNN "لقد خدعونا حرفياً"، وأضاف "على الرغم من أن تويتر قد سوت الأمور مع موظفيها في مناطق أخرى من العالم ، إلا أن موظفي الشركة بإفريقيا ما زالوا في وضع صعب على الرغم من موافقتنا في النهاية على شروط تفاوضية محددة."

وتحدث الموظفون السابقون إلى CNN بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا لأنهم قالوا إنه طُلب منهم التوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء الأمور الداخلية كجزء من شروط التسوية الخاصة بهم.

وأعرب الموظفون السابقون عن أسفهم على ماحدث حيث إنهم وافقوا على مضض على حزمة إنهاء الخدمة بدون مزايا ، على الرغم من أنها كانت أقل مما حصل عليه زملائهم في مناطق أخرى حول العام.

وقال موظف آخر “لم يكن تويتر متجاوبًا حتى اتفقنا على الأشهر الثلاثة لأننا كنا جميعًا مرهقين للغاية ومرهقين وتعبنا من حالة عدم اليقين ، ومترددون في تحمل الأعباء الإضافية لقضية المحكمة ، لذلك شعرنا أنه ليس أمامنا خيار سوى التسوية”.

وطلبت CNN من وزارة العمل وعلاقات العمل في غانا - حيث مقر شركة تويتر ومكتبها الوحيد في أفريقيا- من أجل التعليق. وقال متحدث باسم الشركة إنهم يحققون في هذه المزاعم.

ومن غير المؤكد ما إذا كان بإمكان السلطات الغانية إجبار تويتر على الامتثال للتسوية، حيث يقول الموظفون السابقون ومحاميهم إن العرض لم يتم الانتهاء منه أبدًا.