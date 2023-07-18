نادي لافيينا: التهديد باللجوء للفيفا لتطبيق دوري المحترفين خوفا على الكرة المصرية

تحدث وائل حبيب، مدير الكرة في نادي لافيينا، عن موقف النادي من تطبيق دوري المحترفين بعد إصداره بيانًا يهدد بالتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حال التراجع عن تطبيق الدوري.

وقال حبيب، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر قناة "صدى البلد"، "بيان النادي حول دوري المحترفين ليس وليد اللحظة. نحن تابعنا موقف الأندية والاجتماعات حول

وأردف قائلًا: "مصلحة الكرة المصرية هي إقامة دوري المحترفين وفوائد الدوري أكثر لمصلحة الكرة المصرية".

وأشار حبيب إلى أنه من الطبيعي أن نادي لافيينا كان يحارب من أجل عدم تطبيق دوري المحترفين، لأن الصعود للدوري الممتاز أسهل عن طريق مجموعة الصعيد، ومع ذلك فضل النادي المصلحة العامة.

واعتبر حبيب أن قرار اتحاد الكرة بدوري المحترفين قرار تاريخي لم يجرؤ أي اتحاد من قبل على اتخاذه.

وأضاف حبيب: "تهديدنا باللجوء للاتحاد الدولي الفيفا حفاظًا على مصلحة الكرة المصرية من إقامة دوري المحترفين".