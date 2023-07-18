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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لحالة بناء 17 مقبرة مخالفة بخورشيد شرق الإسكندرية

إزالة مقابر شرقي
إزالة مقابر شرقي الإسكندرية

تمكن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية من تنفيذ إزالة فورية ل ١٧ مقبرة، بمقابر خورشيد بالطريق الزراعي شرق المدينة، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضروره التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح حبيب أنه بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم شن حملة مكبرة لتنفيذ إزالة المقابر المخالفة والتي قام مجموعة من المواطنين بالشروع في إنشائها بدون وجه حق وبالتعدي على أراض أملاك الدولة وتم تنفيذ قرار الهدم، ومصادرة مواد البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد حبيب على كافة الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظاً علي الصالح العام.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، ومديري إدارات الجبانات وإشغال الطريق والإزالة الفورية والمتابعة الميدانية بالحي، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

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