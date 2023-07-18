التحالف الوطني: أجهزة الدولة المعنية تبحث عن أي مفقودين تحت أنقاض عقار القبة

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، إن كل فرق مؤسسات أعضاء التحالف الوطني كانوا موجودين من اللحظة الأولى في محيط حادث عقار حدائق القبة، موجها خالص التعازي لأهالي الأسر المتوفيين، و الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح "زمزم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن هناك رصد حاليا لكافة احتياجات الأسر الموجودة بالمستشفى أو المناطق المحيطة، مؤكدا أن أجهزة الدولة المعنية تقوم بشكل سريع في البحث عن أي مفقودين تحت الأنقاض إثر هذا الحادث.

وأضاف "زمزم"، أن الأن أصبح هناك قانون ينظم عمل التحالف، و يسمح له بمباشرة الأعمال و تنسيق الجهود و تبادل المعلومات و إتاحتها لكافة الأعضاء، منوها إلى أن التحالف يقوم على عدة أنشطة و تدخلات منها التمكين الاقتصادي، الاجتماعي و القوافل الطبية.

قاعدة البيانات الموحدة كانت حلم

تابع، أن توحيد الجهود من قبل الغرف المركزية للتحالف الوطني الأهلي التنموي أحدث فارق كبير، لافتا" كان حلمنا في الاجتماعات المغلقة أن يكون هناك قاعدة بيانات موحدة"، و أنهم حاليا يتمتعوا بوجود عدالة في توزيع الخدمات على المستحقين، و القدرة على تشخيص حالة الفقر و العوز الموجودة في بعض الأماكن الجغرافية.

