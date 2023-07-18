موجز السوشيال| شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي إعلان صفقة إمام عاشور.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور.

وقال خلال برنامجه عبر فضائية أون تايم سبورت: “هناك بعض الأمور الورقية تستدعي التريث قبل الإعلان عن الصفقة، ولا يوجد مانع طبي يعيق انضمامه للأهلي”.

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “فيلم جديد. أحمد عيد حاليا بالاسواق”.

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا عفوية لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة من المنزل مرتدية البشكير، وعلقت على الصور: “طول أيامي في فرنسا باكل ومستمتعة بالأكل”.