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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي إعلان صفقة إمام عاشور.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور.

وقال خلال برنامجه عبر فضائية أون تايم سبورت: “هناك بعض الأمور الورقية تستدعي التريث قبل الإعلان عن الصفقة، ولا يوجد مانع طبي يعيق انضمامه للأهلي”. 

 

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “فيلم جديد. أحمد عيد حاليا بالاسواق”. 

 

بالبشكير.. غادة عبد الرازق تشارك صورًا عفوية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا عفوية لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة من المنزل مرتدية البشكير، وعلقت على الصور: “طول أيامي في فرنسا باكل ومستمتعة بالأكل”. 

أبرز العناوين الأهلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير الفنانة غادة عبد الرازق اللاعب أمام عاشور صفقة إمام عاشور غادة عبد الرازق

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