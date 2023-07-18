شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد مع اللاعب أمام عاشور.

وقال خلال برنامجه عبر فضائية أون تايم سبورت: “هناك بعض الأمور الورقية تستدعي التريث قبل الإعلان عن الصفقة، ولا يوجد مانع طبي يعيق انضمامه للأهلي”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.