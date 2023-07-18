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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول رفقة زوجته وابنه في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شارك علي معلول، لاعب النادي الأهلي، صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر معلول رفقة زوجته وابنه، في أجواء عائلية مميزة، بصورة سيلفي، لاقت إعجاب متابعيه.

وتألق النجم التونسي صاحب الـ33 عاما مع النادي الأهلي، منذ وصوله في عام 2016، قادما من فريق الصفاقسي، ونجح في كسب ثقة الجماهير كأحد أهم اللاعبين في تشكيل الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلي، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبي.

التواصل الاجتماعي انستجرام النادي الأهلي علي معلول لاعب النادي الاهلي صورة سيلفي

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