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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يشارك صورا له من أمام الكعبة بعد أداء العمرة

صدى البلد

شارك محمود تريزيجيه، صورا له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمود تريزيجيه في الصور، بملابس الإحرام من أمام الكعبة، بعد أداء العمرة، ولاقت عددا كبيرا من التعليقات.

وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة النادي الأهلي في استعادة لاعبه محمود حسن تريزيجيه، من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “61medya” التركية فإن طرابزون أصبح مُنفتحًا على فكرة رحيل تريزيجيه، خاصة بعد تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها رغبة الأهلي في استعادة تريزيجيه بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن طرابزون سبور التركي قد حدّد الجزائري يوسف البلايلي، بديلاً لـ تريزيجيه في حال تأكد رحيله في الصيف الجاري.

فريق طرابزون سبور التركي محمود تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ملابس الإحرام

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