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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبشكير.. غادة عبد الرازق تشارك صورًا عفوية في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا عفوية لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق، بإطلالة من المنزل مرتدية البشكير، وعلقت على الصور: “طول أيامي في فرنسا باكل ومستمتعة بالأكل”. 

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “تلت التلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

وشارك في بطولته أحمد مجدي، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

قصة مسلسل تلت التلاتة 

تدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

ومن ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

أعمال غادة عبد الرازق التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة

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