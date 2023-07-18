عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو  2023

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 38800جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 38200جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 37500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 37000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 36500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء نحو 37000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 37800جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 37000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 36800جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 37100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 37000جنيه للطن الواحد.

تراجعت أسعار الاسمنت في بعض المصانع بقيمة تتراوح ما بين 30 الي 50 جنيها في الطن الواحد.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1750جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1705جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المعلم اليوم الثلاثاء نحو 1683 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء نحو 1680 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة جنوب الوادي اليوم الثلاثاء نحو 1710جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء نحو 1690جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء نحو 1800جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الثلاثاء نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.