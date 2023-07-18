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رئيس التحرير
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منوعات

مفتي الجمهورية يعقد قران يوسف فرحات عضو مجلس نادي قضاة مصر.. صور

صدى البلد

عقد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عقد قران القاضي يوسف فرحات عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على الآنسة نفرت كريمة اللواء أسامة فرحات، بحضور كلا من المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار أبو الحسين فتحي قايد وكيل أول نادي القضاة والمستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة و النائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم والمستشار عزت أبو الخير شيخ شيوخ القضاة، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق و المستشار محسن دردير رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية و المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة السويس الابتدائية والمستشار خالد المحجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد خلف رئيس محكمة جنايات أسيوط و المستشار عمرو بجميل محام عام نيابات الإسماعيلية الكلية والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج و القضاة أعضاء مجالس إدارات أندية القضاة بمحافظات مصر واللواء محمد الريدي وكيل الرقابة الإدارية واللواء إبراهيم فودة مستشار وزير الداخلية واللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية سابقا لقطاع أمن الدولة.

 

كما حضر عقد القران، اللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية سابقا، واللواء ماهر حافظ رئيس المجلس الأعلي للشرطة سابقا واللواء وجدي صالح مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط سابقا و النائب سليمان الزملوط عضو مجلس الشيوخ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي.

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مفتى الجمهورية عقد قران القاضي يوسف فرحات نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد

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