صحف السعودية: المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان .. وعقود من التعاون والتفاهم المشترك مع تركيا

ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على الزيارة التي يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى الرياض واستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له وما ستطرحه الزيارة على ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن العلاقات بين المملكة واليابان على اثر زيارة رئيس الوزراء الياباني

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان : ( العلاقات الاستراتيجية) : تحت مظلة رؤية 2030، لا تتردد المملكة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعلمية مع دول العالم، وتبرم معها اتفاقات وتعاونات، تثمر عن مبادرات ومشاريع مشتركة، تنعكس إيجاباً على حياة شعب المملكة والشعوب الأخرى، انفتاح المملكة على العالم، لم يكن عشوائياً، وإنما هو مدروس بعناية، ويؤكد ذلك التركيز على دول بعينها، تستشعر المملكة أن التعاون معها سيكون مثمراً ومفيداً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة، بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من التقدم والتطور العلمي, وتعتبر اليابان في مقدمة الدول التي سعت المملكة إلى تطوير علاقاتها معها، ليس لسبب سوى أن هذا البلد متطور إلى أبعد مدى، ولديه تجربة فريدة وملهمة في بناء الذات، وتحقيق التميز النوعي، بعد حرب عالمية مدمرة، أعادت طوكيو إلى مرحلة الصفر.

وواصلت: وتشهد العلاقات بين الرياض وطوكيو تطوراً ملموساً، يرتكن على رغبة جادة من قادة البلدين في التقارب والتعاون بينهما، بما يضمن رفاهية الشعبين الصديقين، وحققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، في العام 2017، نقلة نوعية في تعزيز تلك العلاقات، كما كانت لزيارتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لليابان في العامين 2016 و2019، تأثيرهما في توثيق تلك العلاقات، حيث شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية - اليابانية 2030.

وختمت وإذا كان التعاون بين البلدين شمل مجالات عدة، إلا أن تعاونهما في مجال الطاقة كان العنوان الأبرز، فالدولتان تدعمان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء، باستخدام الهيدروجين والأمونيا.

كما أن للبلدين طموحات بالوصول إلى الحياد الصفري، لذا قرّرا تأسيس مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة، تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وتهدف المبادرة إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات.

وركزت صحيفة الجزيرة على استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وعقد ولي العهد، ورئيس جمهورية تركيا، جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائياً. ورحب ولي العهد، برئيس جمهورية تركيا في المملكة، فيما عبّر عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد. وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

بعد ذلك، شهد العهد السعودي ورئيس جمهورية تركيا، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. ومن الجانب التركي أَلْبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

ثانياً: الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

وقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع. ومن الجانب التركي يشار قولير وزير الدفاع الوطني.

ثالثاً: مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار. ومن الجانب التركي أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

رابعاً: مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

وقعها من الجانب السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام. ومن الجانب التركي فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.

خامساً: عقدان مع شركة بَايكر التركية.

وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية. ومن الجانب التركي سعادة لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.

ومن أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم: