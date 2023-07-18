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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيري: زيارتي للصين بداية لنوع جديد من التعاون بين البلدين

كيري
كيري

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إن العالم ينظر إلى واشنطن وبكين من أجل "القيادة" بشأن أزمة المناخ، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وأعرب عن أمله في أن تكون زيارته للصين بداية لنوع جديد من التعاون بين البلدين.

 

قال "المناخ ، كما تعلمون ، هو قضية عالمية ، وليس قضية ثنائية.


جاءت تصريحات كيري اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي مؤكدا على "إنه تهديد للبشرية جمعاء". 


وقال كيري: "نأمل الآن أن يكون هذا بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا" ، مضيفًا أنه بينما توجد اختلافات حقيقية بين الجانبين ، "نعلم أيضًا من التجربة ، إذا عملنا في ذلك ، يمكننا أن نجد طريق أمامنا والطرق الكفيلة بحل هذه التحديات".

 

 

وشدد وانج على الحاجة إلى "علاقات ثنائية صحية ومستقرة ومستدامة" من أجل التعاون في مجال تغير المناخ.  

وقال وانج لكيري: "نأمل أن يكون للولايات المتحدة سياسات معقولة وعملية وإيجابية تجاه الصين" ، مضيفًا أنه "طالما أننا نجري حوارات وتواصلًا، أعتقد أنه يمكننا إيجاد حل مناسب لأي مشكلة.

 

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