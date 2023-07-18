عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة كفر الشيخ يشكر الطلاب لمساهمتهم في محو أمية 6 آلاف مواطن

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

تحدث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تفاصيل مساهمة الجامعة في “محو أمية” أكثر من 6 آلاف مواطن، قائلًا إن تعليم الكبار استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في 2014، والجامعة مشاركة فيها منذ هذا التاريخ أيضًا.
 

txt

صيف ناري|التغير المناخي يُنذر العالم بثلاثية الحر والجفاف والأعاصير.. ماذا يحدث للطقس؟

txt

"الباقيات الصالحات": التحالف الوطني حقق طفرة في العمل التطوعي|فيديو


ووجه "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر لـ طلبة الجامعة على مشاركتهم في المبادرة والمساعدة على محو أمية 6 آلاف مواطن.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أنه كل عام يعقد 4 دورات على مدار العام، لافتًا إلى أن دورة أبريل الحالية مقيد بها 12 ألف مواطن، حضر منهم ما يقرب من 8 آلاف مواطن، ونجح فيها حوالي 6 آلاف مواطن.

جامعة كفر الشيخ حو الأمية تعليم الكبار عبد الرازق دسوقي توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

البنوك إجازة الخميس والأحد المقبلين

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

نتيجة مرعبة| القادم أسوأ وأكثر تطرفا..هذا مايقوله خبراء المناخ

ترشيحاتنا

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

لن أعود لأوروبا.. رونالدو يحسم مستقبله بقرار نهائي

استقرار الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18_7_2023|فيديو

أجواء شديدة الحرارة تجتاح أوروبا.. والأرصاد: جميع دول البحر المتوسط متأثرة بالموجة

تفاصيل إجراءات حصول شركات الصرافة على ترخيص للتعامل فى النقد الأجنبي

أمطار وحرارة وفيضانات غير مسبوقة في آسيا.. هذا ما فعله رعب المناخ بأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ