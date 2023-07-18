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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكاتب الصحفي أحمد رفعت يشيد بعمل وتعاون الجمعيات الأهلية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن عمل الجمعيات الأهلية أصبح منظما للغاية، وأصبح هناك نهضة في العمل الخيري في مصر، نتيجة التنظيم والترتيب.

 

وأضاف أحمد رفعت خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الآن اصبح هناك تعاون وتكامل بين الجمعيات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص، منوها بأن السياسية المالية تختلف تماما عن السياسة النقدية.

 

وأكمل: السياسة المالية تختص بوزارة المالية، وتتمثل في ضرائب وجمارك وموازنة ومخصصات، والسياسة النقدية تختص بالبنك المركزي، وتتمثل في عرض الأموال داخل الأسواق.
 

الجمعيات الأهلية الكاتب الصحفي أحمد رفعت القطاع الخاص السياسية المالية السياسة النقدية

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