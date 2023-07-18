برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة ضم البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم نادي جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" سوزا قريب جدا من الانضمام إلى الأهلي، المفاوضات في مراحلها الأخيرة واللاعب وضع قدمه اليمنى في ملعب التتش".

وأضاف:" سوزا ودع جماهير ناديه خلال مباراة فريقه الماضية".

جوستافو سوزا

أرقام البرازيلي سوزا:



منذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 126 مباراة في جميع المسابقات، سجل 51 هدف، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 19 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 264 مباراة، سجل 85 هدفا وصنع 21.