جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العباسة مركز أبو حماد

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق قافلة بيطرية لقرية العباسة لتكون أول قافلة فى فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، وضمن أليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه تم الكشف على ٢٩٤ حالة حيوانات و ٢٦٥١ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.