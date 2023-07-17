وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بعيادة الجلدية والجذام بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها، وذلك بعد التشغيل التجريبي لوحدة الحساسية والمناعة بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، والتي تشكل قفزة نوعية فريدة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وشملت جولة وكيل الوزارة يرافقه الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، الأقسام المختلفة بالعيادة، ومناظرته سجلات التردد عليها.

وطالب مدير عيادة الجلدية والجذام، بالتعاون والتنسيق الكامل بين العيادة ووحدة الحساسية والمناعة، لخدمة المرضى الحساسية الجلدية بالمحافظة.

كما تم المرور على الصيدلية الرئيسية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي.

وقام الدكتور هشام مسعود بمتابعة عيادات الكشف الطبي، والخدمات الطبية المستحدثة بالعيادة، بعد دعمها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالأمراض الجلدية منها "جهاز الإكزيمر ليزر، وجهاز بلازمابن، وجهاز الوودز لايت"، حيث يقوم جهاز الليزر بعلاج البهاق والصدفية والثعلبة والإكزيما، والذي يحقق نتائج علاجية ممتازة، كما يعمل الجهاز الثاني علي إزالة الزوائد الجلدية، وإزالة الحسنات غير المرغوبة، وإزالة الفيروس الحليمي للجلد "السنط"، ويعمل الجهاز الثالث على تشخيص الأمراض الجلدية المختلفة مثل (البهاق، والعدوي الفطرية، والبكتيرية).

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية عمل الدعاية اللازمة لهذه الخدمات الطبية المستحدثة، موجهاً بتغيير أي أثاث خشبي بأماكن تقديم الخدمة الطبية بأثاث معدني يسهل جرده وتطهيره، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.