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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتفقَّد مركز تصحيح الشهادة الثانوية

صدى البلد

تفقَّد الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية ، مركز تصحيح العلوم العربية بالزقازيق، مؤكداً على أنَّ كل الإجراءات التي اتخذها الأزهر هذا العام من استخدام للتقنيات الحديثة تضع مصلحةَ الطلاب في المقام الأول، فكلنا في خدمة الطالب.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح، قائلًا "هؤلاء أبناؤنا فلا تضيعوا مجهودهم ومجهود أولياء أمورهم، فهذا حصاد أكثر من عام للطلَّاب من مذاكرةٍ وجدٍّ وسهرٍ وتعبٍ وكدٍّ فكونوا على قدر المسؤولية وهذا التعب والاجتهاد ولا تضيعوا منه شيء".

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وناشد " الجنيدي" المصححين بضرورة قراءة إجابة الطلاب أكثر من مرة حتى يتسنَّى لهم التقييم كما يجب أن يكون دون زيادة أو نقصان ، مؤكدًا أن الدرجة الواحدة قد تغير في مستقبل الطلاب ، كما طالب فضيلته رئيس مركز التَّصحيح بتوفير كلِّ سبل الراحة للمصححين حتى يؤدُّوا عملهم في أفضل حال.

جديرٌ بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، يوم السبت، بمشاركة ٣١٠٠ مصححًا للتصحيح في ٣ مركز فرعية ضمن المقر الرئيسي بالزقازيق.

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