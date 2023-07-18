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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جسدت أروع الأمثلة.. وكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية

بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ

هنأ المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، مؤكداً بأن الهجرة النبوية جسدت أروع الامثلة في الاصرار والعمل والتضحية والايمان  برسالة الحق عز وجل.

 

واضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأنه في هذا المناسبة الدينية نستلهم العديد  من القيم السامية ، في اليقين بالنصر مهما كانت الصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار ، منوهاً بأن الهجرة برهنت بشكل قاطع بأن الحق سينتصر علي الباطل ، وأن الظلام مهما طال فإن مصيرة الي زوال والصبح قادم لامحالة .

 

وتابع ابوشقه بأن الايمان بالهدف يحتاج الي عزيمة صارمة على تحقيق النجاحات ، وأن الدولة المصريه تثير بها عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، وتنفيذ الخريطة الاستراتيجية لبناء الدولة العصريه الحديثة ، وأن إرادة المصرية قادرة علي قهر التحديات التي تواجه الوطن في سبيل تحقيق رسالتة في التنميه والبناء والاستقرار.

ودعا ابوشقه إلي التوحد خلف القيادة السياسية ، لبلوغ الهدف الاسمي في بناء دولة عصرية حديثة ، تحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

بهاء ابوشقة عبد الفتاح السيسي العام الهجري الجديد

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