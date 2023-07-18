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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد

جانب من التدريب
جانب من التدريب

انطلقت فعاليات  اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك بمقر كلية التربية الرياضية الجديد وذلك  بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة  أن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية تستمر حتي يوم 27 يوليو   الجارى وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً الى تشكيل لجان الإختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومروراََ باختبارات الطول والوزن والقوام والإختبارات البدنية والمهارية والاختبار المعرفي.

بدء المعسكر الطلابي لكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد


لفت حرباوى إلى أهمية أجتياز الطالب جميع الاختبارات بنسبة نجاح 60 % من إجمالي مجموع الدرجات، موضحاً أن الاختبارات يشرف عليها نخبة من اساتذة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدا حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات  للحفاظ على سلامة الطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب القادمين من اماكن الفرافرة والداخلة وبلاط وباريس بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ، متمنيا لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية التربية الرياضية.

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