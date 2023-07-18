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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره| تفاصيل

أهمية سائل تبريد
أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

العالم يعاني الآن من ارتفاع في درجات الحرارة ، خصوصا أن الجميع لم يشهد تلك الدرجات المرتفعة من قبل ، ومن هنا يجب الاهتمام بالسيارات خلال هذه الظروف الجوية القاسية، وبالتالي يجب الاهتمام بتغير سائل تبريد محرك السيارة بانتظام في ظل التزايد المستمر في ارتفاع درجات الحرارة .

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

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يجب أن يقوم أصحاب السيارات بتغير سائل تبريد المحرك عندما تقوم السيارة بقطع مسافة تصل الي 30 ألف/كم، وبالتال يجب أن يقوم أصحاب السيارات بتنظيف نظام التبريد الخاص بالسيارة قبل أن يقوموا بتغير سائل تبريد المحرك .

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

في كثير من الأحيان لا يجب اتباع توصيات شركات السيارات بشأن تغير سائل تبريد المحرك، لانه يتم تغيره بناء علي عمل السيارة وبالتالي السيارات التي تخضع للأعمال الشاقة وتقوم بالسفر بانتظام سيكون تغير سائل التبريد بها اسرع من السيارات التي لا تذهب الي أي مكان .

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

هناك الكثير من السيارات تستخدم سائل تبريد محرك طويل العمر الذى يوفر حماية من الغليان في الطقس الحار والتجميد في درجات الحرارة الباردة، ولا يحتاج إلا لقليل من الصيانة وربما لا يحتاجها .

المنظمين البيئيين ضغطوا على شركات صناعة السيارات من اجل تقليل كمية سائل التبريد القديم، بالإضافة إلى سوائل النفايات الأخرى التي يجب التخلص منها أو إعادة تدويرها.

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

سائل التبريد عادتنا ما يتلف مع مرور الوقت وبالتالي يجب متابعة بانتظام لأنه يصعب تحديد ما أن كان تعرض الي تلف أو لا من خلال مظهرة فقط .

أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

المبرد أحيانا يفقد حمضيته مع مرور الوقت ويفقد خصائصه المانعة للصدأ، ويبدا في التآكل، الذي يؤدي إلى تلف الرادياتير ومضخة المياه والحرارة وغطاء الرادياتير والخراطيم والأجزاء الخاصة بنظام التبريد .

 

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