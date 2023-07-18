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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوبارو الكروس أوفر اليابانية الجديدة | صور

سوبارو الكروس أوفر
سوبارو الكروس أوفر الجديدة

قدمت سيارة سوبارو الألمانية موديل 2022 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر بالسوق المصري للسيارات الجديدة بالعديد من التكنولوجيات اليابانية المتطورة التي تعمل علي توفير اكبر قدر من الراحة للسائق وركابها عند السفر أو التنقل بالكروس أوفر الجديدة، بالإضافة الي إنها تمتلك محركا ينتج قوة 114 حصانا .

سوبارو الكروس أوفر موديل 2022

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- سعة محرك سوبارو الكروس أوفر

سيارة سوبارو الكروس أوفر

تنتج سوبارو التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر الجديدة موديل 2022 عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع الكروس أوفر الألمانية من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.9 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

- أسعار سوبارو موديل 2022 الجديدة

الكروس اوفر اليابانية موديل 2022

تأتي سيارة سوبارو موديل 2022 الجديدة، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر اليابانية الجديدة بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار داخل السوق المحلي المصري وهم كـ الاتي :

مقصورة سوبارو الكروس أوفر الجديدة موديل 2022

الفئة الأولي من سوبارو موديل 2022 الجديدة تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سوبارو موديل 2022 الجديدة سعرها يصل الي مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سوبارو موديل 2022 الجديدة تتوافر بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

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