شوبير: رمضان صبحي يريد الرحيل عن بيراميدز| تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن اللاعب رمضان صبحي يرغب في مغادرة نادي بيراميدز خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" رمضان صبحي يمتلك عرضا تركيا ليس قويا، وبيراميدز ليس لديه مانع في رحيله بشرطين، ضم بديل لتعويض رحيله وأيضا وجود عرض مالي جيد".

بديل رمضان صبحي

وأضاف:" رمضان صبحي لم يعد يتحمل الضغوط في بيراميدز، ويريد الرحيل، طب مين ممكن يعوض رمضان صبحي، أشرف بن شرقي؟ هقولكم القصة كلها، أشرف بن شرقي كان يلعب في الجزيرة الإماراتي، ومالك بيراميدز “إماراتي”، وحصل تواصل من الإمارات لعرض اللاعب على بيراميدز".

وتابع:" باتشيكو مدرب بيراميدز، يرى أن بن شرقي ليس أولوية بالنسبة له، ويبدو إنه مش في حساباته ولم تحدث أي مفاوضات، إلا إذ تراجع عن قراره وطلب ضمه".

ولفت:" أشرف بن شرقي لديه عرضان من الدوري السعودي والدوري القطري".