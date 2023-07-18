ضبط لص سرق منقولات من داخل شقة بالقاهرة

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المنقولات من داخل شقة سكنية بالقاهرة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته شاشــة تلفزيــــون مجهولة المصــدر.

وبمناقشته عن مصدرهـــا اعترف بسرقتها وبعض المنقولات الأخرى من داخل شقة كائنة بدائرة القسم "ملك أحد الأشخاص غير متواجد بالبلاد" بأسلوب"التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها.

باستدعاء نجل شقيقة مالك الشقـــة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.