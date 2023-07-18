السخان.. عمر كمال يستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات أيمن بهجت قمر

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية جديدة، بعنوان السخان، يوم 25 يوليو بمناسبة الصيف، وأعلن عنها عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية السخان من كلمات أيمن بهجت قمر وروج للأغنية عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلًا:" أغنية مختلفة".



وبدأ عمر كمال الترويج للأغنية من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقام بطرح البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: هنرقص مصر كلها.

آخر حفلات عمر كمالل

وكان عمر كمال قد أحيا مؤخرا حفل غنائى داخل أحد أشهر أماكن السهر بدبي وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية يابيبي وهي أخر الأغنيات التى طرحها بمشاركة المطربة سارة زكريا.



أحدث أغنية لـ عمر كمال

وطرح مؤخرا المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة يابيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

أحدث أغاني عمر كمال

وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.