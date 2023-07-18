صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة.. تفاصيل

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يعمل حاليا على افتتاح 4 مراكز عالمية لمكافحة وتأهيل مرضى الإدمان في الشرقية وسوهاج ودمياط واسوان.

وأضاف “مدحت وهبة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المراكز تتيح ما يقارب من 280 وظيفة شاغرة، الأولوية في تلك الوظائف ستكون لأبناء تلك المحافظات، متابعا: أحد تلك المراكز سيتم داخل أحد قرى حياة كريمة بمحافظة دمياط.

وتابع: الوظائف متنوعة، بداية من المحاسبين حتى أفراد الأمن، ومديري مراكز، مشيرا إلى أن الصندوق نشر الوظائف على الصفحة الرسمية للصندوق.

وأوضح أن الإعلان مستمر حتى 10 أغسطس، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب، وجاري العمل على إنشاء مركزين أخرين، منوها بأ تلك المراكز تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وأكمل: يمكن التقدم للوظائف من خلال موقع صندوق معالجة ومكافحة الإدمان، من خلال إرسال السيرة الذاتية، ويتم الاتصال هاتفيا بالمقبولين على الفور.