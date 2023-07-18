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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة صادمة بشأن نسبة تعاطي السيدات.. مكافحة وعلاج الإدمان: أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.. ومحمد صلاح شجع على العلاج

عمرو عثمان
عمرو عثمان

حل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

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عمرو عثمان: بحلول 2025 ستكون كل المحافظات مغطاة بمراكز وخدمات علاج الإدمان

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انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات أخطر القضايا التي تشغل العالم.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "المخدرات أزمة تضرب كل دول العالم"، مؤكدا أن مصر تواجه المخدرات بحوكمة كاملة للمخدرات.


علاج الإدمان: خضوع أي موظف لتحليل المخدرات قبل ترقيته أو نقله.. فيديو
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الجهود الأمنية نجحت في التصدي لعمليات التهريب المخدرات.


مكافحة وعلاج الإدمان يحذر: أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.. فيديو
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان.


صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف علامات معرفة متعاطي المخدرات.. فيديو
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علامات معرفة متعاطي المخدرات.


مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.


عمرو عثمان: بحلول 2025 ستكون كل المحافظات مغطاة بمراكز وخدمات علاج الإدمان
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مراكز العلاج على مستوى الجمهورية كانت في 7 محافظات فقط، ووصلوا الآن لـ30 مركزا.


لا تصدق.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف نسبة سائقي أتوبيسات المدارس في 2017
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 16 ألف سائق وجاءت نسبة تعاطي المخدرات بينهم 12% وذلك خلال عام 2017.


كيف ساعد محمد صلاح في زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإدمان؟.. فيديو
أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كيف ساعد محمد صلاح في زيادة نسبة المتقدمين للعلاج من الإدمان.


مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري انخفضت لـ1%.. فيديو
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة تعاطي الموظفين في الجهاز الإداري انخفضت لـ 1%.

 

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: المخدرات التخليقية تؤدي لزيادة معدلات الجريمة والهلاوس
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات التخليقية  تؤدي لزيادة معدلات الجريمة والهلاوس، وهذا ما حدث مع مرتكب جريمة الإسماعيلية الذي فصل رأس مواطن عن جسده وسار بها في الشارع.
 

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