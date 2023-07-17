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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة وعلاج الإدمان يحذر: أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.. فيديو

مدير صندوق مكافحة
مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان.

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وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله".

 

وأشار إلى أن هناك قانون للكشف عن المخدرات في الجهاز الإداري، مؤكدًا أن نسبة تعاطي العاملين في الجهاز الإداري بلغت 8%، وهذا الرقم كان صادم في 2019.


وتابع الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في 2019 شهدت مصر حادث مأساوي بتصادم قطارين على السكك الحديد، وبعد الكشف على السائق تبين أنه يتعاطى مخدر الأستروكس.
 

الإدمان الإدمان والتعاطى الجهاز الإداري الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى علاج الإدمان علاج الإدمان والتعاطي

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