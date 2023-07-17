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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري انخفضت لـ1%.. فيديو

عمرو عثمان
عمرو عثمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة تعاطي الموظفين في الجهاز الإداري انخفضت لـ 1%.

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عمرو عثمان: بحلول 2025 ستكون كل المحافظات مغطاة بمراكز وخدمات علاج الإدمان

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انخفضت لـ 6%..عمرو عثمان يكشف مفاجأة حول نسبة تعاطي المخدرات في مصر

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " نسبة تعاطي العاملين في الجهاز الإداري بلغت 8%، وهذا الرقم كان صادم في 2019".

 

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "هناك  93 ألف موظف في القطاع الحكومي خضعوا للكشف عن المخدرات في أول 6 شهور من هذا العام".

 

وأوضح أن أي موظف قبل ترقيته أو نقله أو انتدابه من مؤسسة إلى أخرى لابد أن يخضع لتحليل المخدرات، مؤكدًا أن هناك 17 ألف موظف في القطاع الحكومي جاءوا طواعية من أجل الخضوع للعلاج من الإدمان، مؤكدًا أن أي موظف يتم ثبوت تعاطيه للمخدرات يتم فصله.
 

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