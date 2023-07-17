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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

تعاطي السيدات للمخدرات
تعاطي السيدات للمخدرات

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.

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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف علامات معرفة متعاطي المخدرات.. فيديو

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علاج الإدمان: خضوع أي موظف لتحليل المخدرات قبل ترقيته أو نقله.. فيديو

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نسبة تعاطي المخدرات تزيد في الرجال أكثر من السيدات".


وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "6% ممن تقدم للعلاج من الإناث من بين 176 ألف متقدم".

 

وأعلن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، زيادة نسبة التعاطي في الفئة العمرية من 15 لـ25، ويتقدم للعلاج من التعاطي الفئة العمرية من 25 لـ35 سنة.

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