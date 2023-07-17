لا تصدق.. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف نسبة سائقي أتوبيسات المدارس في 2017

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 16 ألف سائق وجاءت نسبة تعاطي المخدرات بينهم 12% وذلك خلال عام 2017.



وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حال إيجاد نسب التحليل إيجابية للسائق يتم إحالته للنيابة العامة مباشرة، وذلك من خلال لجنة مكونة من الطب الشرعي ووزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان".

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "بعد فصل 16 ألف سائق مدرسي نسبة التعاطي للمخدرات انخفضت لأقل من 0.6%".

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،: "مصلحة الطب الشرعي تساعدنا في فحص تظلمات المتعاطين للمخدرات".

