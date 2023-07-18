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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدًا الأربعاء.. صرف 313 مليون جنيه لـ64 شركة مصدرة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم غدًا الأربعاء، صرف ٣١٣ مليون جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٦٤ شركة مصدرة، تمثل الدفعة الثانية للمستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الماضي، لافتًا إلى أنه كان من المقرر صرف مستحقات الدفعة الثانية من المستفيدين يومي غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس إلا أن الصرف سيكون يوم واحد «غدًا الأربعاء»؛ لأن الخميس يوافق إجازة رسمية. 

أضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثالثة يومي ٢ و٣ أغسطس المقبل.
أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الثانية بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

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