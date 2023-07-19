بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس سنتان عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء

رصدت الأجهزة الأمنية إحدى الصفحات على موقع التواصل اللإجتماعى "فيسبوك" تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادى بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين عليها وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".