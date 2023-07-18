رجل وإمرأة يديران صفحة تبث فيديوهات خادشة على فيسبوك بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية إحدى الصفحات على موقع التواصل اللإجتماعى "فيسبوك" تقوم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادى بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على الصفحة المُشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بالإشتراك مع (إحدى السيدات - مقيمة بذات الناحية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "المستخدمان فى تصوير وبث الفيديوهات المشار إليها) ، وبمواجهتهما أقرا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصوير وبث فيديوهات خادشة للحياء العام على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بهدف تحقيق نسب مُشاهدة والحصول على أرباح مادية يتقاسمونها فيما بينهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.