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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غداً .. افتتاح معرض "مياه عميقة وفوق الأرض" للفنانة عبير الغنيمي

معرض فني
معرض فني

يفتتح الدكتور وليد قانوش غداً الأربعاء 19 يوليو معرضاَ بعنوان "مياه عميقة وفوق الأرض" للفنانة عبير الغنيمي بقاعة نهضة مصر، ومعرضاً ثنائياً للفنانة سارة ربيع قناوي والفنان محمد حامد السيد بقاعة إيزيس، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بمركز محمود مختار الثقافي بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر عرض الأعمال حتى 30 يوليو الجاري. 
حول معرضها "مياه عميقة وفوق الأرض" ذكرت الفنانة عبير الغنيمي .. رؤيا تجريدية تعتمد على الأسلوب الحر في محاولة لإعادة التعرف إلي من خلال تسخير اللون والخطوط تعتمد على منظوري لخبرتي الحياتية في إرتباطها بالطبيعة وجميع الكينونات من حولي، الشق الأول من التجربة يبدأ من العمق "مياه عميقة" وهو لامرأي في أغلب الأوقات لمن لم يتصالح مع نفسه في المجمل، نتمكن من رؤية هذا العمق عندما نطلق العنان لألواننا أن تتفتح وحينها تتجلى البصيرة عندما نتعامل مع مخاوفنا من المعرفة وتنقيح الذات، الشق الثاني "فوق الأرض" هو ما يتجلى لنا عندما نعيد كشف الذات وهو رؤيانا الخاصة لكل ما هو مخزون في الذاكرة من أماكن وشخوص وحالات ويعيننا أن نصل إلى منتهانا من الإتزان اللازم كي نسعى في الحياة.
عبير الغنيمي من مواليد الكويت في شهر إبريل لعام 1968، حاصلة على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة 1989، ودبلوم في تدريس العامية المصرية للأجانب ودبلوم اللغة الألمانية من الجامعة الحرة في برلين 1992، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2006، تدرجت في الوظائف حتى تقلدت عدة مناصب إدارية عليا لدى شركات دولية ومصرية، تعمل الآن كخبيرة دولية في مجال تنمية الموارد البشرية، وبدأت ممارستها للفن والكتابة الأدبية من سن الرابعة عشر.

الدكتور وليد قانوش مياه عميقة وفوق الأرض عبير الغنيمي نهضة مصر سارة ربيع قناوي مركز محمود مختار

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