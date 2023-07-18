الثقافة تعزز شراكتها مع جامعة الأزهر في بناء الإنسان ونشر الوسطية والتسامح والتعايش السلمي... والكيلاني: مركز التنوير بالشروق متنفس للمعرفة

حراك ثقافي شهدته وزارة الثقافة اليوم، لإثراء الحركة، الثقافية، ونشر المعرفة، والتنوير، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ووقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، يهدف إلى تعزيز وتدعيم أوجه الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ محور بناء الإنسان المصري، وصقله ثقافيًا وتوعويًا، بما يخدم تأصيل مفاهيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي بين الجميع.

وزارة الثقافة تُوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لتعزيز مجالات الشراكة لتفعيل منهجية الدولة لبناء الإنسان

ووافق الجانبان ضمن البروتوكول على تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية مع الجامعة وفروعها بالمحافظات لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء جامعة الأزهر في كافة مجالات الفنون والآداب، وكذلك بالمناطق الحدودية، والاهتمام بالأقاليم فيما يتعلق بالمجالات الإبداعية، وكذلك تكثيف تقديمها لطلاب ما قبل التعليم الجامعي، لإكسابهم الوعي البناء، والمساهمة قي مواجهة الأفكار الهدامة التي يتعرضون لها بالوسائل المتعددة، والبدء في إعداد تصور شامل لأجندة برامجية متكاملة ثقافيًا وفنيًا وعلميًا ليتم تفعيلها على مدار العام الدراسي لأبناء الجامعة ومراحل التعليم ما قبل الجامعي، تتضمن مختلف الأنشطة والمجالات الإبداعية التي تستهدف بناء الإنسان.

كما تم الاتفاق على ضرورة الاهتمام بمشاركة وإدماج الشباب الأفارقة بالجامعة ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المقترحة، واكتشاف مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم وفنونهم المتعددة من خلال فعاليات متنوعة سيتم إعدادها خصيصًا لهذا الهدف.

كما يشمل نطاق التعاون بين الجانبين شتي المجالات الثقافية والتوعوية والفكرية، والمرتبطة كذلك بدعم نشاطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ونشر وتعميق خطاب الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي في إطار وطني جامع، واستهدافًا لنبذ خطابات العنف والكراهية، ودعم التعاون وتنمية الوعي الثقافي للمجتمع المصري، كما تتضمن نشر قيم الثقافة والأخلاق والتذوق الفني والهوية البصرية بما يبرز دور الحضارة الإسلامية والعربية التاريخي ودور الحضارة المصرية وتأثيرهما في قيم وثوابت المجتمع المصري، فضلًا عن تعزيز الهوية المصرية .

نيفين الكيلاني: جامعة الأزهر هي المنارة العلمية العريقة الشاهدة على سماحة مصر ووسطيتها واستنارتها

وقالت وزيرة الثقافة: "يُشرفني أن أكون اليوم في رحاب جامعة الأزهر، هذه المنارة العلمية العريقة، الشاهدة على سماحة مصر ووسطيتها واستنارتها، الجامعة الحريصة على نشر قيم المعرفة والعلم والتآخي والتواد بين بني الإنسان، انطلاقا من جوهر الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السامية التي تلقتها مصر بحضارتها العريقة، ونشرتها في أرجاء العالم كله من خلال الأزهر وعلمائه الأجلاء، مما يثبت أن مصر هي موطن العلم والسلام والمحبة".

وتابعت: "اليوم نطلق سويًا إطار تعاون ربما يكون الأول من نوعه بين وزارة الثقافة وجامعة الأزهر، حيث تجمعنا رؤى مشتركة، غايتها الأساسية بناء الإنسان المصري وصقله روحيًا بمبادئ ثقافته المصرية الأصيلة وقيمها الحضارية التي أضاءت للبشرية منذ القدم سبل المعرفة والحق والعدل".

وأضافت: "اليوم ونحن نستقبل الجمهورية الجديدة فإننا نحرص أن تتضافر الثقافة والعلم معًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030، التي تحتفي بمنظومة قيم الثقافة المصرية، وتتيح سُبل نشر الإبداع والإنتاج الفكري والعلمي، إيمانًا بمقدرة مصر على العطاء المستمر في مختلف مجالات الإبداع الإنساني".

وقالت وزيرة الثقافة: "إننا نتطلع للعمل سويًا في ظل قيادة سياسية رشيدة تضع الإنسان المصري في مكانته التي يستحقها، وتوفر له الحياة الكريمة التي يتطلع إليها، وتعده للمستقبل متسلحًا بالعلم والمعرفة وقيم حضارته الأصيلة، كما أتطلع أن نعمل سويًا لنشر الثقافة المصرية بتنوعها الفريد، واستثمار المواهب الإبداعية والفنية لأبنائنا طلاب جامعة الأزهر".

وأكدت وزيرة الثقافة حرص الوزارة على أن تكون متواجدة داخل جامعة الأزهر، بما تمتلكه الوزارة من خبرات لدعم الأنشطة الثقافية والفنية لتبقى مسيرة الإبداع المصري متصلة ومزدهرة في أرجاء مصر كلها.

سلامة داود: زيارة وزيرة الثقافة لجامعة الأزهر زيارة تاريخية تحمل رؤى بناءة وتُرسخ دور الثقافة في نهضة الأمم والشعوب

ومن جانبه وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر لوزيرة الثقافة على اهتمامها وحرصها على تقديم أوجه الدعم الثقافي لأبناء جامعة الأزهر، لتفعيل مستهدفات الدولة المصرية في بناء الإنسان، مُثمنًا زيارة وزيرة الثقافة لجامعة الأزهر، والتي وصفها بالزيارة التاريخية كونها تحمل رؤى بناءة لإعلاء قيمة الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الثقافة في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدًا ان الثقافة المصرية تشهد في عهدها تطورات إيجابية ونهضة ملموسة في إحداث التنوير المجتمعي، وتحقيق مستهدفات الدولة الدولة في هذا الصدد، مضيفًا بأن الثقافة تُمثل قوة كبيرة لحماية الشعوب من أية مخاطر، وضمانة فاعلة للبناء والتقدم.

مؤكدًا أن جامعة الأزهر تحمل رسالته العالمية والحثيثة لنشر الفكر الوسطي، وتأصيل مفاهيم السماحة والتعايش السلمي وقبول الآخر بين الجميع بكافة الأرجاء، والثقافة تمثل قوة حيوية داعمة لتفعيل وتأصيل هذه المفاهيم لدى أبناءنا.

وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق

وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة، بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيه، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

نيفين الكيلاني: المركز متنفس للمعرفة وتحقيق لمطلب من مطالب أهالي مدينة الشروق

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، بمدينة الشروق، يُعد متنفسًا للمعرفة وتحقيقًا لمطلب من مطالب أهالي المدينة"، وأكدت أن المركز يقدم كافة الخدمات الثقافية والفنية بالتعاون بين الهيئة وكافة قطاعات الوزارة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ الهوية المصرية، وبصفة خاصة بين النشء والشباب.

ووجهت وزيرة الثقافة، باستغلال المسرح الروماني المُلحق بالمكتبة، لتقديم الحفلات الفنية لكافة الفرق التابعة للوزارة.

كما دعت وزيرة الثقافة، أهالي مدينة الشروق لزيارة المركز، والاستفادة مما يقدمه من خدمات ثقافية لكافة الفئات العمرية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المركز يُعد مركزًا للإشعاع الثقافي في المنطقة، مؤكدًا أن المركز سوف يقدم كافة الخدمات الثقافية، إلى جانب بيع الكتب بأسعار تناسب كافة الشرائح المجتمعية، وأضاف أن المركز مجهز لتقديم خدمات الكتب الرقمية والصوتية، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية في الفنون والإبداع.

يُذكر أن المركز يتكون من قاعة مسرح، وقاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل، قاعة اطلاع للكبار، قاعة باليه إلى جانب منفذ بيع كتب، ومركز لتنمية المواهب بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الافتتاح، فقرة عزف وغناء لمواهب مركز التنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، إلى جانب تفقد محتويات المركز وقاعاته.