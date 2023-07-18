45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، وموعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن بداية الأسبوع الحالي هي ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل البلاد اليوم أعلى درجة حرارة، مضيفة :" : “مع نهاية الأسبوع الحالي ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف بفارق درجتين فقط، وسنشعر بأن الطقس ما زال شديد الحرارة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة على المناطق الساحلية”.

ولفتت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 38 درجة مئوية في الظل، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة، سيشعر المواطنون بأن درجة الحرارة تصل إلى 41 درجة.

45 درجة مئوية في هذه المناطق

وقالت “غانم” ، إن البلاد مازالت تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لافتة إلى أن اليوم الثلاثاء هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المُقاسة في الظل، أما المحسوسة تسجل أعلى من هذه القيم نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، بينما تصل درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية لـ 45 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات العليا وامتداد منخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن هدوء سرعات الرياح خلال فترة النهار يعمل على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة أيضًا.

ولفتت إلى أنه متوقع استمرار هذه الموجة على مدار هذا الأسبوع حتى الخميس القادم، ومتوقع أن تكون الموجة الحارة أقل حدة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت "منار غانم" ، إن البلاد تشهد موجة حارة منذ نهاية الأسبوع الماضي ومستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، فنحن نتعرض لموجة طويلة من موجات الطقس الحار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية : البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في زيادة فترات سطوع الشمس وحبس كميات الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: نسبة الرطوبة مرتفعة وهى العامل المؤثر في الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

واسترسلت: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نصف الأسبوع القادم، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح يجعلنا نشعر بارتفاع نسبة الرطوبة، منوهة بأن عددا من دول العالم تشهد موجة حارة.

ونفت ما تردد بشأن احتمالية وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 48 درجة، قائلة: أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى ستكون 38 في الظل لتكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

حالة الطقس في مصر

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة، وأن الدول المطلة على البحر المتوسط ما زالات تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن موجة حر شديدة تجتاح جنوب أوروبا، وكسرت درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا أمس الاثنين 17 يوليو حاجز 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ️ذلك يأتي تزامنا مع الموجة الطويلة من الحر الشديد التى تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد (القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب الصعيد) وأيضا بلاد المغرب العربي، وتخطت درجات الحرارة في القاهرة حاجز الـ 40 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.